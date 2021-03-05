شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة شرق قلقيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُصيب عدد من الفلسطينيين من بينهم أطفال، بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية، شرق قلقيلية.

وقال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، مشيرا إلى أنه جرى علاجهم ميدانيا.