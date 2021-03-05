شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من سفارة المملكة في «أستراليا» للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت سفارة المملكة في أستراليا، توقفها عن العمل يوم الاثنين المقبل، على أن يتم استئناف العمل في اليوم التالي الثلاثاء .
وأوضحت السفارة، أن سبب التوقف يأتي تزامناً مع يوم كانبيرا وهو عطلة رسمية ويشهد احتفالات في أستراليا.
ودعت سفارة المملكة في أستراليا، المواطنين المتواجدين هناك للتواصل معها في الحالات الطارئة عبر البريد الإلكتروني حتى تستأنف العمل.
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