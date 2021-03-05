شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم كشف المرأة قدمها أثناء الصلاة؟.. الشيخ «الشثري» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد بن ناصر الشثري، حُكم كشف قدم المرأة أثناء تأدية الصلاة.
وأكد “الشثري”، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”، أنه يجوز للمرأة كشف القدم في الصلاة إذا لم يكن معها رجال أجانب.
وأشار إلى أن أكثر العلماء يرون أنه يتوجب على المرأة تغطية قدميها في الصلاة، إلا أن فقهاء المذهب الحنفي يؤكدون جواز كشف القدمين أثناء الصلاة.
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