شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «أمن الطرق» لقائدي المركبات بـ«الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الجمعة، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية بسبب ما تشهده من رياح شديدة وأتربة.

وأكدت قوات أمن الطرق، أن طرق الشرقية تشهد انخفاضاً في مستوى الرؤية الأفقية، مما قد يؤثر على قائدي المركبات داعية الجميع للحيطة والحذر .

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

كما توقع المركز، أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات عسير .