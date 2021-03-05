شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. قائد مركبة متهور يصدم سيارة من الخلف ويهرب من الموقع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أظهر مقطع فيديو، قائد مركبة متهور قام بصدم مركبة أخرى من الخلف خلال قيادته بسرعة عالية على طريق “أبها ـ خميس مشيط”.

وبين الفيديو الذي نشره حساب “داش كام السعودية”، المركبة المُسرعة وهي قادمة من الخلف، حيث اصطدمت بمركبة أخرى بالمسار الأيمن، وظهر تضرر السيارة المصدومة من جانبها الأيسر الخلفي نتيجة الاصطدام.

واقترب قائد السيارة المسرعة من الاصطدام في حاجز موجود في منتصف الطريق، قبل أن ينجح في السيطرة عليها ويهرب مسرعاً من موقع الحادث، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.