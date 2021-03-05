شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. قائد مركبة متهور يصدم سيارة من الخلف ويهرب من الموقع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أظهر مقطع فيديو، قائد مركبة متهور قام بصدم مركبة أخرى من الخلف خلال قيادته بسرعة عالية على طريق “أبها ـ خميس مشيط”.
وبين الفيديو الذي نشره حساب “داش كام السعودية”، المركبة المُسرعة وهي قادمة من الخلف، حيث اصطدمت بمركبة أخرى بالمسار الأيمن، وظهر تضرر السيارة المصدومة من جانبها الأيسر الخلفي نتيجة الاصطدام.
واقترب قائد السيارة المسرعة من الاصطدام في حاجز موجود في منتصف الطريق، قبل أن ينجح في السيطرة عليها ويهرب مسرعاً من موقع الحادث، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
كانت هذه تفاصيل خبر عسير.. قائد مركبة متهور يصدم سيارة من الخلف ويهرب من الموقع (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.