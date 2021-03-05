شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على مواطن تحرش بالنساء في مكان عام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر قام بالتحرش بالنساء في مكان عام.

وأوضح “سناب الداخلية”، أن إجراءات الاستدلال البحثية ساهمت في تحديد هوية المتحرش والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وأقر بما نُسب إليه وتم إيقافه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو يظهر تحرش مواطن بالنساء أثناء قيادته مركبة.