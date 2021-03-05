الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوة جديدة بشأن اللاجئين السوريين

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أمستردام - سبوتنيك. وتأتي تلك الحزمة الإنسانية قبل انعقاد مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة والمزمع عقده، في 29 و30 آذار/مارس.

وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية:

من خلال الصندوق الإقليمي الاستئماني واستجابة للأزمة السورية المستمرة، قرر الاتحاد الأوروبي حشد مساعدات مالية بقيمة 130 مليون يوروللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم في كل من لبنان والأردن.

وأشار البيان إلى أن لبنان سيحصل على مبلغ وقدره 98 مليون يورو، تهدف إلى دعم الفئات الأكثر حاجة والتعليم وتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت البيان إلى أن المملكة الأردنية ستحصل على مبلغ وقدره 32 مليون يورو للتعليم وغيرها من المساعدات الأساسية.