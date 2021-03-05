اخبار الخليج

الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوة جديدة بشأن اللاجئين السوريين

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . zahraa al amir

أمستردام - سبوتنيك. وتأتي تلك الحزمة الإنسانية قبل انعقاد مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة والمزمع عقده، في 29 و30 آذار/مارس.

وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية: 

من خلال الصندوق الإقليمي الاستئماني واستجابة للأزمة السورية المستمرة، قرر الاتحاد الأوروبي حشد مساعدات مالية بقيمة 130 مليون يوروللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم في كل من لبنان والأردن.

وأشار البيان إلى أن لبنان سيحصل على مبلغ وقدره 98 مليون يورو، تهدف إلى دعم الفئات الأكثر حاجة والتعليم وتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية خاصة في ظل تفشي فيروس ، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت البيان إلى أن المملكة الأردنية ستحصل على مبلغ وقدره 32 مليون يورو للتعليم وغيرها من المساعدات الأساسية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا