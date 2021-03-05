متحدث عسكري: هجوم جوي كبير على أهداف مهمة وحساسة داخل السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح سريع عبر حسابه في تويتر، أن الجماعة شنت ظهر اليوم "هجوما جويا كبيرا" بواسطة خمس طائرات مسيرة من نوع "قاصف 2K" على "عدد من الأهداف الهامة والحساسة" في قاعدة الملك خالد الجوية الواقعة في خميس مشيط.

وقال إن الهجوم حقق إصابات دقيقة.

وأكد سريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على "تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على شعبنا العظيم"، على حد قوله.

وكان التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أعلن اعتراض وتدمير 5 خمس طائرات دون طيار صباح ومساء اليوم الجمعة، مشددا على أن "جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".