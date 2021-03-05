قمة الإنسانية.. 10 أشقاء سعوديين يتسابقون لإنهاء معاناة أخيهم الصحية.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مالك المالكي، الشقيق المتبرع لأخيه بالكلية، في مقابلة متلفزة عبر قناة "الإخبارية" المحلية، إنه "قرر وأشقاؤه العشرة إنهاء معاناة شقيقهم بالتبرع له بكلية، فبدأوا من أكبرهم، حيث كان المستشفى يستقبل الأشقاء واحدا تلو الآخر، وذلك لإجراء التحاليل المناسبة، للتثبت من التطابق الأنسب للكلية، حتى وقع الاختيار عليه".

وأضاف أنه "بعد وقوع الاختيار عليه، بدأ القلق ينساب لأفراد عائلته على تداعيات العملية"، لافتا إلى أن "الإعلام يلعب دورا في التشويش على عمليات التبرع".

وتابع المالكي أن "الأطباء شرحوا لهم كل شيء بالتفصيل قبل التبرع، كما أبلغوهم بالأضرار التي قد تنجم عن العملية"، مبينا أن "العملية أثبتت نجاحها بنسبة 95%، وأن حالة شقيقه في تحسن".

وعن ردة فعل أخيه المريض، قال إن "شقيقه تخوف من مسألة تبرعه له، لأنه خاف أن يصيبه الضرر، لكنه أكد لشقيقه أنه راض بقضاء الله وقدره".