مصر.. أسعار الذهب تواصل الانخفاض

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الجمعة، عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر غرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 750 جنيها للغرام، مقارنة بـ 790 جنيها الأربعاء قبل الماضي، أي منذ 10 أيام.

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وأضاف نجيب، أن سعر غرام الذهب عيار 18 سجل اليوم نحو 642.9 جنيه، وسعر الغرام عيار 24 يبلغ 857 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6000 جنيه.

وتراجعت أسعار الذهب بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية، تأثرا بالهبوط في سعر خام الذهب في البورصة العالمية. وعالميا، هبط الذهب اليوم إلى أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبا، ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3%.

وتعود أسباب انخفاض أسعار الذهب إلى ارتفاع الدولار وعوائد السندات بعد تصريحات لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي) قال فيها إن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام.