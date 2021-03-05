شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور من صلاة الجمعة فى المسجد الحرام وسط تطبيق لإجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المسجد الحرام وافديه من المصلين، اليوم، لأداء صلاة الجمعة والاستماع إلى الخطبة فى الحرم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الجهنى، وحضر المصلين إلى المسجد الحرام وسط تطبيق إجراءات صارمة تشرف عليها الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، وانتشر عمال رئاسة الحرمين وسط صفوف المصلين لمتابعة تطبيق المصلين إجراءات الوقاية من كورونا خلال خطبة الجمعة.

ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، مجموعة من الصور لانتشار رجال الأمن لمراقبة إجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات قبل الصلاة، فضلا عن توزيع العاملين فى المسجد الحرام الخدمات والمتطلبات من المياه على جموع المصلين دون تحرك أو تزاحم فى ساحات المسجد.



مراقبة الإجراءات



متابعة إجراءات الوقاية من كورونا

كما نشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة، على "تويتر"، مجموعة من الصور العلوية التى تكشف مشهد المسجد الحرام أثناء الخطبة وخلال صلاة الجمعة، والتأكيد على أن جموع المصلين فى المسجد الحرام يؤدون صلاة الجمعة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.



خطيب الجمعة



تباعد المصلين

وتجرى الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى باستمرار عمليات تعقيم دائم فى المسجد الحرام لوقاية الوافدين إلى الحرم والعاملين فى رئاسة الحرمين من مخاطر عدوى فيروس كورونا، وتقوم وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة ممثلة فى إدارة تطهير وسجاد الحرام بأعمال تنظيف سطح الكعبة عبر فريق وطني فني مختص، وهى أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف.



جموع المصلين



الصلاة فى المسجد الحرام



الخطيب

وعرضت مشاهد وصور لجانب من قيام العاملين بتنظيف سطح الكعبة بآليات حديثة في مدة 20 دقيقة بعد أن كانت مدة تنظيف سطح الكعبة تستغرق 40 دقيقة، وقال محمد بن مصلح الجابرى، وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، تتم آلية التنظيف من خلال عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.



خلال خطبة الجمعة