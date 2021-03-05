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بابا الفاتيكان: يجب تقوية مؤسسات مواجهة الفساد فى العراق

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القاهرة - سامية سيد - قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إنه يجب تقوية مؤسسات مواجهة الفساد في العراق، ودعا البابا السياسيين العراقيين لتعزيز روح التضامن، داعيا السلطات العراقية إلى منح جميع المواطنين حقوقهم الدينية، وأضاف البابا أن العراقيون مطالبون بإنهاء خلافاتهم من أجل التعايش، ودعا فرنسيس إلى الاتحاد لمواجهة تحديات فرضتها جائحة ، بحسب "العربية".

 

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البابا فرنسيس

ووصل البابا فرنسيس إلى قصر بغداد حيث كان فى استقباله الرئيس العراقى برهم صالح، حيث غادر البابا فرنسيس مطار بغداد متوجها إلى قصر السلام للقاء رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، بحسب السومرية نيوز، والتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، البابا فرانسيس في مطار بغداد الدولى، وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته السومرية نيوز، " إن الكاظمى استقبل البابا الذي وصلت طائرت الى العاصمة بغداد فى اول زيارة لبابا الفاديكان الى العراق".

وأضاف إن "الكاظمى التقى البابا الذي وصل الى العاصمة بغداد في اول زيارة لبابا الفاديكان الى العراق" ، وتتضمن زيارة البابا لقاء رئيس الجمهورية وزيارة النجف الأشرف للقاء السيد السيستانى وزيارة مدينة أور في ذي قار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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