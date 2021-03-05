المغرب... إلقاء القبض على امرأة قتلت زوجها خنقا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "هسبرس" المحلي، فإن معلومات وردت إلى الجهات الأمنية تفيد بوفاة شخص خمسيني في إقليم برشيد في ظروف غامضة، لينتقل بعدها رجال الأمن إلى موقع البلاغ لمعاينة الجثة، حيث تم فتح تحقيق مع زوجة الضحية وأفراد أسرته.

وما أن شاهدت الزوجة رجال الأمن حتى بدأت بالصراخ والعويل، وهو الأمر الذي أثار شكوكهم، بحسب المصدر.

وقال مصدر أمني: "إنه تمت إحالة الجثة للتشريح لتحديد سبب وفاة الزوج في منزله، فيما ادعت زوجته أنها فوجئت بوفاته على فراشه، مؤكدة أن وفاته طبيعية".

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وتبين من خلال التحقيق وجود توتر وخلافات بين المتهمة والمجني عليه، إذ انتابت زوجها شكوك بشأن خيانتها له، وهو ما جعله يحكم إغلاق المنزل دائما ويخفي مفاتيح المنزل عنها، لمنعها من الخروج ليلا بقصد لقاء عشيقها.

وإثر التحقيقات تبين وفاة المجني عليه عن طريق الخنق، حيث تمت مواجهة الزوجة التي حامت حولها الشكوك، لتقر بجريمتها.