باحث قانون دولي: الجدل في حكومة الدبيبة سوف ينحصر حول وزارة الخارجية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن أسماء الحكومة الجديدة "تم تقسيمها حسب الاتفاق العام الذي شمل الاتفاق السياسي في مخرجات جنيف وهو التقسيم المناطقي والجهوي ولذلك لن يكون هناك جدل كبير حول الأسماء".

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وأشار إلى أن "رئيس الوزراء قام بمشاورات موسعة مع عدة أطراف وأقطاب موجودة على الساحة السياسية للخروج بتوافق إلى حد ما على الأسماء".

ولفت إلى أن هناك تسريبات لبعض الأسماء في تشكيلة الحكومة الجديدة "بعضها معروفة والأخرى مغمورة" لكن هناك "صراعا على حقيبة الخارجية التي توجهت لإقليم برقة وهناك خلاف داخلي على خروج اسم لهذه الحقيبة".

وكان رئيس الوزراء الليبي المعين عبد الحميد الدبيبة قد قال إنه قدم قائمة بأعضاء حكومته لبرلمان بلاده الذي يستعد لعقد جلسة في مدينة سرت يوم الاثنين لبحث التصويت على حكومة وحدة جديدة.

ووقع الاختيار على الدبيبة الشهر الماضي لقيادة الحكومة الجديدة من خلال عملية للأمم المتحدة تستهدف توحيد ليبيا وراء سلطة واحدة تتولى قيادة البلاد في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في ديسمبر/ كانون الأول.

وخضع تشكيل الحكومة لمفاوضات مكثفة بين فصائل وساسة منقسمين بشدة. ولم يعلن الدبيبة عن الأسماء التي قدمها لمجلس النواب. وقال المشاركون في محادثات الأمم المتحدة إنه إذا لم يصادق البرلمان على حكومة الدبيبة فسيتولون هم ذلك. غير أن ذلك سيهدد بتقويض مشروعية الحكومة الانتقالية.