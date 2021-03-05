ميركل تتصل هاتفيا بالدبيبة بعد تسليم تشكيلة الحكومة الليبية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة أفريقيا الإخبارية فقد أكد الدبيبة، على الدور الإيجابي لألمانيا تُجاه ليبيا من خلال قيادة موقف أوروبي موحد، وتبني فكرة مؤتمر برلين لإنهاء الصراع في ليبيا وأيضاً دعمها لمسار الحوار السياسي الليبي.

وكان عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المنتخب قد سلم، أمس الخميس، تشكيلة حكومته إلى هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي.

وأكد البيان أن تسليم الأسماء جاء التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس/ آذار الجاري، في مدينة سرت.

وأوضح أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد سلم، أمس الخميس، 4 مارس/آذار، تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية للسادة في هيئة رئاسة مجلس النواب.

وكانت حالة من الجدل قد سادت الساحة الليبية منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي، بعد طرح رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة التصور العام عن الحكومة دون تقديم القائمة إلى البرلمان، حيث أشارت بعض الآراء إلى أن الخطوة قد تطرح بعض الإشكاليات، وأن رئيس الحكومة قد يراهن على نيل الثقة من ملتقى الحوار السياسي، وأن هذه الخطوة قد تمهد لتهميش دور البرلمان والدخول في معضلة قانونية جديدة.