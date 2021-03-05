شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العُلا ينضم رسميا لمطارات السعودية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة الطيران المدني السعودي، على انضمام مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز فى العلا إلى قائمة مطارات المملكة الدولية، لبدء استقبال الرحلات الدولية، ليصبح خامس أكبر مطار في المملكة بمساحة إجمالية تقدر بـ 2.4 مليون متر مربع.وفق واس.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن موافقتها جاءت "بعد استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية وفق المعايير الدولية، وبما يتناسب مع احتياجات الجهات المختصة العاملة في المطار".

وشهد مطار العلا الدولي منذ أغسطس 2019 عدداً من المشاريع التطويرية التي نفذتها هيئة الطيران المدني، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لمواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة، بوصفها وجهة عالمية، وبما ينسجم مع أهداف "رؤية 2030"، ويتناسب مع هوية المحافظة بهدف إبراز الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية.

شملت أعمال التطوير مضاعفة الطاقة الاستيعابية من 100 ألف إلى 400 ألف مسافر سنوياً، فيما وصلت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو مليونين و400 ألف متر مربع.

وعملت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، على زيادة القدرة الاستيعابية للمطار بثلاثة أضعاف، وبات بإمكانه استقبال 15 رحلة تجارية في الوقت نفسه، ورُفعت القدرة الاستيعابية من مئة ألف مسافر إلى أربع مئة ألف مسافر في السنة، كما شملت أعمال التطوير توسعة أماكن وقوف وصيانة الطائرات على مساحة تقدر بـ 49 ألف متر مربع، وجرى تجهيز المطار بممرات ثانوية للطائرات تقدر مساحتها بـ 110 آلاف متر مربع، إضافة إلى منطقة خدمات تبلغ مساحتها 89 ألف متر مربع.