المغرب يعلن إحباط عملية لتهريب المخدرات وضبط أكثر من 3.3 طن حشيش

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطات الأمن المغربي المختصة بمدينة الجديدة اليوم /الجمعة/ من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وضبط ما مجموعه 3 أطنان و300 كيلوجرام من مخدر الحشيش.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن المغربي أن إجراءات البحث والتحريات التي جرت في هذه القضية مكنت من ضبط شاحنة تحمل لوحات ترقيم مزورة، محملة بالمخدرات، حيث تم العثور بداخلها على 100 رزمة من مخدر الحشيش، بلغ وزنها الإجمالي 3 أطنان و300 كيلوجرام.



وأضاف البيان أن السلطات القضائية فتحت تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ملابسات القضية، فيما لا تزال التحريات جارية بغرض ضبط جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها على الصعيدين الداخلي والدولي.