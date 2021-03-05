شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: أكثر من 6 طائرات سترافق بابا الفاتيكان خلال جولته فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخطوط الجوية العراقية اليوم أن أكثر من 6 طائرات سترافق قداسة البابا خلال جولته فى العراق، بحسب" السومرية نيوز"، وغادر البابا فرنسيس مطار بغداد متوجها إلى قصر السلام للقاء رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، بحسب السومرية نيوز، والتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، البابا فرانسيس في مطار بغداد الدولى، وذكر بيان للمكتب الاعلامى لرئيس الوزراء تلقته السومرية نيوز، إن " الكاظمي استقبل البابا الذي وصلت طائرت الى العاصمة بغداد في اول زيارة لبابا الفاديكان الى العراق".

واضاف إن "الكاظمي التقى البابا الذي وصل الى العاصمة بغداد في اول زيارة لبابا الفاديكان الى العراق"، وتتضمن زيارة البابا لقاء رئيس الجمهورية وزيارة النجف الأشرف للقاء السيد السيستاني وزيارة مدينة أور في ذي قار.