شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعترض طائرة مسيرة خامسة أطلقها الحوثيون صوب السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تلفزيون الإخبارية السعودي، اليوم الجمعة، أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعترض طائرة مسيرة خامسة أطلقها الحوثيون صوب المملكة العربية السعودية.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي، إنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (4) أربع طائرات دون طيار فجر وصباح اليوم الجمعة، وأن جميع هذه المحاولات الارهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.