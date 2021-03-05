شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير طائرة مسيرة خامسة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه «خميس مشيط» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، اليوم، من اعتراض طائرة مسيرة خامسة أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على خميس مشيط بمنطقة عسير.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، قد صرح بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (4) أربع طائرات دون طيار فجر وصباح اليوم الجمعة، وأن جميع هذه المحاولات الارهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.