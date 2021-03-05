شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس: انخفاض في درجات الحرارة مصحوباً برياح مثيرة للأتربة.. وخبراء يقدمون نصائح مهمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

سحب ممطرة

كما توقع المركز، أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات عسير .

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئين الشمالي والأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة تتحول نهار الغد شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف نهار الغد ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج تصل إلى مائج نهار الغد.

انخفاض في الحرارة

وكان خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، قد توقع سحب رعدية ممطرة فجر اليوم الجمعة 1442/7/21هـ على شمال الشرقية وشمال الصمان، مع تواجد سحب عالية ومتوسطة ومنخفضة على المحافظات الشمالية والغربية من الرياض، وأوضح أنه لا يستبعد أن يكون معها بعض الأمطار وانخفاض تدريجي في الحرارة مع غبار – إلا أن يصرفه الله- .

كتلة هوائية باردة

كما توقع موقع طقس العرب، أن تتأثر عُموم الأجزاء الشرقية من المملكة، إضافة للعاصمة الرياض مع ساعات صباح اليوم الجُمعة بعبور لكتلة هوائية باردة قادمة من الشمال نحو أجواء المنطقة، مصحوبة بنشاط لافت وكبير للرياح المثيرة للأتربة والغبار.

موجات غبارية

وتوقع أن تبدأ الكتلة الباردة بعبور أجواء المنطقة الشرقية بداية بشمالها مع ساعات فجر وصباح اليوم الجمعة، مُترافقة بهبوب لرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تشتد على الدمام لتصل بعض هباتها إلى حدود 75كم/ ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق بتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية، كما ستؤثر هذه الكتلة الباردة وما سيرافقها من نشاطٍ للرياح المثيرة للأتربة والغبار على العاصمة الرياض ولكن بشدة أقل>

وأشار إلى أن هذه الأحوال الجوية تستوجب الانتباه من:

-خطر شدة الرياح التي قد تصل هباتها إلى حاجز الـ 55 كم/ساعة

-خطر التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار والأتربة المثارة

-خطر حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار

نصائح

– ضرورة الحرص علي إغلاق الأبواب والنوافذ تجنبا لدخول الغبارعلي المنزل.

-ينصح بالتزام المنزل خلال الغبار، وذلك تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية.

-ارتداء الكمامات عند التعرض للغبار للحفاظ علي صحتك، وأيضا تجنبا للتعرض لأي مضاعفات الصحية.