"المن الحقير".. منصف المرزوقي يصف الحديث عن هدية الإمارات لتونس

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب منشور كتبه المرزوقي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد وصف الرئيس الأسبق لتونس ما تناقله تونسيون من حديث لوسائل إعلام إماراتية عن هذه الهدية بأنه "من حقير" لا يمكن أن يقبله التونسيون.

وقال في منشوره عبر فيسبوك: "أوافق على اقتراح عبد اللطيف المكي وأقاسم كل تونسي وتونسية غضبه من تسريب القصة إلى استغلالها اعلاميا".

وخاطب المرزوقي رئاسة الجمهورية والحكومة قائلا: "أرجعوا لحكام الإمارات لقاحاتهم " مؤكدا: "المنّ الحقير لا يكون على التونسيين".

وختم الرئيس التونسي الأسبق منشوره قائلا: "ولا بد لليل أن ينجلي.."

يشار إلى أن وزير الصحة التونسي الأسبق عبد اللطيف المكي كان قد طالب رئيس الحكومة هشام المشيشي بإرجاع اللقاحات التي تلقتها رئاسة الجمهورية من دولة الإمارات كهبة، معللا بما وصفه بالامتهان في طريقة تناول أخبار تلك الهدية في وسائل إعلامية تابعة للإمارات.

وكتب أيضا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: " السيد رئيس الحكومة.. أرى أن تعيد كمية اللقاحات فورا إلى مصدرها؛ لأننا لم نردها و لا نريد الامتهان، كما حدث في إعلامهم".

وكانت الرئاسة التونسية قد أصدرت بيانا في الاول من مارس/ آذار الجاري حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قالت فيه إنها تلقت 500 جرعة من لقاح مضاد لكورونا وأن رئيس الجمهورية، قيس سعيد قد أمر بتسليم هذه الجرعات إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية، مشددة على أنه لم يقع تطعيم لأيّ كان بهذه الجرعات، لا من رئاسة الجمهورية ولا من غيرها من الإدارات.