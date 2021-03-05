شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يدمر 4 طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي اليوم الجمعة، تمكن قوات التحالف من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.



وقال المالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (4) أربع طائرات دون طيار فجر وصباح اليوم الجمعة، وأن جميع هذه المحاولات الارهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.