شكرا لقرائتكم خبر عن باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. "إف بى آى" تعتقل مسئولا سابقا بإدارة ترامب بتهم تتعلق باقتحام الكابيتول.. توقعات بعاصفة شمسية تضرب العالم.. والبابا فرنسيس يغادر روما إلى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر ”الخليج 365” ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية. البابا فرنسيس يغادر روما فى مستهل زيارة إلى العراق غادر البابا فرنسيس روما، اليوم الجمعة، في مستهل زيارة تستغرق أربعة أيام للعراق، وهذه أول زيارة باباوية للبلاد، منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية عام 2012. صورة البابا فرانسيس

زلزال بقوة 3.6 درجات يضرب مدينة حمص السورية أفادت "سانا" بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالى في سوريا سجلت هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق مدينة حمص، وأضافت

تسجيل 65 ألفا و909 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 65 ألفا و909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضي.

الصومال تعلن إحباط هجوم مسلح على السجن المركزى بمدينة بوصاصو

تصدت قوات الأمن الصومالية بولاية بونت لاند شمال البلاد لهجوم مسلح استهدف السجن المركزي بمدينة بوصاصو، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية والبحرين وحار بالإمارات نهارا

تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة، فمن المتوقع أن تستمر نشاط الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار بالسعودية، أما الامارات ارتفاع فى درجات الحرارة نهاراً، وفى البحرين توقعات بتصاعد الأتربة فى بعض المناطق ، وفى الكويت العظمى 23 °ﻡ.

"إف بى آى" تعتقل مسئولا سابقا فى إدارة ترامب بتهم تتعلق باقتحام الكابيتول

ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) القبض على أحد المساعدين السابقين في وزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

اقتحام الكونجرس

المغرب يقترب من تلقيح 4 ملايين مواطن بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 3820097 شخصا .

اليابان تمدد حالة الطوارئ في منطقة طوكيو حتى 21 مارس

قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الجمعة، إن الحكومة تعتزم تمديد حالة الطوارئ الرامية لمكافحة كوفيد-19 في طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة حتى 21 مارس، أي لأسبوعين بعد التاريخ المحدد سلفا.

واشنطن تفرض قيودا تجارية على ميانمار اعتبارا من 8 مارس

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، قيودا تجارية على وزارت الدفاع والداخلية والتجارة الدولية والتكتلات العسكرية في ميانمار، اعتبارا من 8 مارس الجاري.

طقس الفضاء يهدد الأرض.. توقعات بعاصفة شمسية تضرب العالم وتشل الأقمار الصناعية

يبدو أن العالم غير مستعد لطقس الفضاء القاسى، فهناك تنبؤات بأن هذا الطقس قد يشل تكنولوجيا الكوكب، ويعطل الاقتصاد بما يصل إلى تريليونات الدولارات.

عاصفة شمسية

تأهب أمنى بمحيط الكونجرس وسط مخاوف من اقتحامها

قررت الشرطة المسئولة عن تأمين الكونجرس الأمريكى تشديد الإجراءات فى محيط الكابيتول، بسبب "مخطط محتمل" لاقتحامه.وجاء ذلك عقب معلومات استخباراتية عن تهديدات من جانب "مليشيا غير مسماة"، خططت للهجوم .

البرازيل تسجل أكثر من 75 ألف إصابة جديدة بكورونا و1699 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 1699 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 و75102 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم استهدف سجن شمالي الصومال

لقي شخصان حتفهما وأصيب ثلاثة أخرون إثر هجوم شنه مسلحون على سجن بوسط بمدينة "بوصاصو" الواقعة في محافظة "بري" المطلة على خليج عدن بشمال الصومال صباح اليوم الجمعة.