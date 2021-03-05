"جئتكم حاجاً".. تعرف على الجدول الزمنى لزيارة بابا الفاتيكان للعراق

القاهرة - سامية سيد - غادر البابا فرانسيس روما، اليوم الجمعة، في مستهل زيارة تستغرق أربعة أيام للعراق، وهذه أول زيارة باباوية للبلاد، منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية عام 2012، وأقلعت طائرة تابعة لشركة أليطاليا تقل البابا ومرافقيه وطاقما أمنيا ونحو 75 صحفيا من مطار ليوناردو دافنشي في روما متجهة إلى العاصمة العراقية بغداد في رحلة تستغرق أربع ساعات ونصف الساعة.

وقال البابا فرانسيس فى رسالة للعراقيين قبل وصوله لبغداد "آتيكم حاجاً تائباً لكى ألتمس من الرب المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب"، ففى الزيارة البابوية الأولى إلى بلاد الرافدين، شدّد فرانسيس على فكرة "الحج"، وسيزور البابا خلال الأيام المقبلة مواقع دينية تاريخية خلال زيارته للعراق، بحسب"سى إن إن" لنتوقّف أمامها هنا خطوة بخطوة، بحسب الترتيب والجدول الزمنى، ونستعرضها معا على النحو التالى: