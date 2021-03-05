قناة عبرية تكشف كيف استعد الجيش الإسرائيلي لحرب محتملة في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أعلن، رسميا، عن إجراءه مناورات عسكرية، مؤخرا، استعدادا للقتال بالمناطق المأهولة بالحرب القادمة في قطاع غزة، وهي تدريبات خاصة للضباط، بهدف التعاطي مع قدرات حركة حماس القتالية.

© REUTERS / RONEN ZVULUN

وأفادت بأن التدريبات العسكرية تحاكي وقوع حرب حقيقية مع قطاع غزة، خاصة حركة حماس، حيث تدرب الضباط والجنود في الجيش الإسرائيلي على تلك الحرب داخل نموذج مبني للقطاع، وتدرب على القتال تحت الأرض في الأنفاق، وعلى مواجهة صواريخ وقذائف الحركة، والتدريب أكثر على كيفية التعامل مع سقوط تلك الصواريخ، وبشكل مكثف.

ونقلت القناة العبرية على لسان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أنه رغم تفشي جائحة كورونا، فإن القدرة التدريبية للوحدات القتالية الإسرائيلية زادت في العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشارت إلى أن الحرب القادمة في قطاع غزة ستكون بمناطق مأهولة ووسط الألغام والمتفجرات والأنفاق، خاصة الأخيرة، وهو ما تدرب عليه الجيش الإسرائيلي، مؤخرا.