بسبب كورونا.. السعودية تغلق 12 مسجدا في 5 مناطق

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان وزاري نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد قالت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة أمس الخميس، إن المساجد الـ12 التي أغلقتها توجد في 5 مناطق ثبتت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.

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وبذلك يصل مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 25 يوماً إلى 208 مساجد، تم فتح 188 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبحسب البيان فإن المساجد المغلقة هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض وثلاثة في منطقة مكة المكرمة وثلاثة بالمنطقة الشرقية ومسجدان بمنطقة حائل ومسجد بمنطقة عسير.

في الوقت نفسه أعادت الوزارة فتح ستة مساجد منها ثلاثة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك عقب اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وفي بيانها دعت الوزارة إلى ضرورة تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامتهم، وتجنب الزحام عند الدخول والخروج من المساجد.

وطالبت الوزارة منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والدعاة بأهمية مواصلة نصح وتوجيه المصلين عقب الصلوات المفروضة، وفي خطبة الجمعة بأهمية استشعار المسئولية والحرص على تنفيذ كافة التعليمات لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.