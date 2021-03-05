بعد 11 عاما على الجريمة.. المؤبد لقاتل مدير الأمن الوطني في الجزائر

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب جريدة "النهار" الجزائرية فقد قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الجمعة، بالسجن المؤبد مع الحجر، في حق العقيد الأسبق المتهم "شعيب ولطاش"، لقتله "علي تونسي" مدير الأمن الوطني الأسبق في فبراير/ شباط 2010.

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وقد وجهت المحكمة لـ "ولطاش" تهم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجنحة حيازة سلاح وذخيرة من الصنف السادس من دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا.

وقد استغرقت المحاكمة 17 ساعة، استمعت فيها هيئة المحكمة إلى تصريحات المتهم، والأطراف المدنية، ومنهم "زوجة القتيل"، و20 شاهدا من كوادر ومسؤولين سابقين بمديرية الأمن الوطني.

وقد اعترف المتهم "ولطاش" أن سبب إطلاقه النار على ضحيته بداخل مكتبه، صبيحة 25 فبراير 2010، كان لدواعي الدفاع عن نفسه، حيث كان القتيل يتحرك نحوه مشهرا سكينا "فاتح الأظرف" محاولا الاعتداء عليه.

يشار إلى أن القضية تم إعادتها لمحكمة الاستئناف إثر طعن تقدم به محامي المتهم بالنقض أمام المحكمة العليا.