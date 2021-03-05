إسرائيل تكشف خريطة سرية تقول إنها لمواقع "حزب الله" في لبنان.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرى غانتس مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، زعم خلالها أن "حزب الله" يتوفر على مئات الآلاف من الصواريخ، مدعيا أن الخريطة تبين "مواقع تمركز القوات البرية (لحزب الله) ومواقع تخزين الصواريخ، ومكاتب القيادة، ومواقع إطلاق الصواريخ".

ونقلت صحيفة "الشرق"، صباح اليوم الجمعة، عن القناة الأمريكية، أن غانتس أعطى الخريطة إلى صحفي "فوكس نيوز"، تيري يينغست، من أجل الاطلاع عليها، حين سأله عن عدد الصواريخ التي يتوفر عليها "حزب الله" اللبناني، لكن القناة قامت بإخفاء تفاصيل الخريطة، عندما بثت المقابلة.

وبسؤال من الصحفي عن ما إذا كانت الخريطة تمثل "قائمة أهداف بالنسبة للجيش الإسرائيلي في لبنان"، أجاب وزير الدفاع الإسرائيلي، قائلا: