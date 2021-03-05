قتلى وجرحى في هجوم بقذائف الهاون على سجن في الصومال

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Farah Abdi Warsameh

ونقل موقع "العين"، عن وسائل إعلام صومالية أن الهجوم بدأ بانفجار أعقبه قتال شرس بين رجال الأمن والمجموعة التي شنت الهجوم، ونجحت القوات الأمنية بصد الهجوم الإرهابي بعد الحصول على تعزيزات إضافية فورية.

وأوضح الموقع أن مسلحين قاموا بإطلاق قذائف هاون على المجمع الأمني الذي يضم السجن المركزي لمدينة بوصاصو الساحلية بولاية بونتلاند شرقي البلاد ويحتجز فيه نزلاء تمت إدانتهم بتهم الإرهاب والانتماء لتنظيمي "داعش" (المحظور دوليا) و"الشباب" الإرهابيين.

وأشار إلى مقتل 3 وإصابة 5 آخرون، خلال الهجوم.

وبحسب الموقع تشن مؤخرا قوات الأمن الصومالية بولاية بونتلاند عمليات أمنية واسعة ضد تنظيمي "داعش و"الشباب" (المحظورين في روسيا) في سلسلة جبلية قرب مدينة بوصاصو.