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القوات الجوية السعودية والأمريكية "تتأهبان لردع أي هجوم محتمل"... صور وفيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة الأنباء ، اختتمت أمس الخميس، مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية.

وذكرت الوكالة أن المناورات شهدت كثيراً من "السيناريوهات" القتالية المشتركة من طلعات جوية نهارية وليلية؛ للتصدي للتهديدات الحديثة.

وأضافت أن هذه التدريبات تهدف لصقل الخبرات والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة وتعميق أواصر التعاون بين القوات السعودية والأمريكية للوصول لقوة الردع المطلوبة لأي هجوم محتمل يهدد أمن وسلامة المنطقة.

وكانت مناورات "التنين" قد بدأت يوم الاثنين الماضي وتضمن الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو، والتمرين في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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