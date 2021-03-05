التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها "أنصار الله" تجاه السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، لعميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الجماعة تجاه مدينة خميس مشيط.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت "أنصار الله" استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k.

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.