شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية والبحرين وحار بالإمارات نهارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة، فمن المتوقع أن تستمر نشاط الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار بالسعودية، أما الامارات ارتفاع فى درجات الحرارة نهاراً، وفى البحرين توقعات بتصاعد الأتربة فى بعض المناطق ، وفى الكويت العظمى 23 °ﻡ

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يطرأ انخفاض فى درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تصل إلى شبه انعدام فى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتى الحدود الشمالية والشرقية، فى حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات عسير .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 16-42 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئين الشمالى والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئين الشمالى والأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم ساعة تتحول نهار الغد شمالية غربية بسرعة 18-42 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف نهار الغد ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج تصل إلى مائج نهار الغد.

الامارات

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا ومغبر أحياناً، مع ارتفاع فى درجات الحرارة نهاراً، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر تدريجياً خاصة على البحر تكون مثيرة ومحملة بالغبار.

وأوضح المركز - فى بيانه اليومى - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية 15 - 30 تصل إلى 40 كم س .. وسيكون الموج فى الخليج العربى متوسطا إلى مضطرب وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:37 والمد الثانى عند الساعة 05:26 و الجزر الأول عند الساعة 11:23 والجزر الثانى عند الساعة 22:52 .. و فى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:56 والمد الثانى عند الساعة 01:55 و الجزر الاول عند الساعة 08:16 والجزر الثانى عند الساعة 20:19.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 38 22 75 20 دبــى 37 24 55 20 الشارقة 38 19 65 20 عجمان 37 23 75 30 أم القيوين 36 18 70 25 رأس الخيمة 34 21 75 30 الفجيرة 31 22 80 40 العين 39 21 45 10 ليوا 38 19 80 10 الرويس 37 18 80 20 السلع 37 18 75 25 دلما 32 20 75 45 طنب الكبرى 30 19 80 40 طنب الصغرى 30 19 80 40 أبو موسى.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الجمعة فى مملكة البحرين سيكون غائماً جزئياً مع تصاعد الغبار أحياناً، وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق فى وقت لاحق من النهار.

الرياح جنوبية بوجه عام من 7 إلى 12 عقد وتصل من 15 إلى 20 عقدة، ثم تتحول إلى شمالية غربية فى وقت لاحق من الصباح وتصل من 25 إلى 30 عقدة أحياناً.

وحذرت إدارة الارصاد من رياح شديدة السرعة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 7 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 20%.

أعلى مد فى الساعة 9:54 مساء وفى 9:34 صباحاً وأدنى جزر فى الساعة 3:43 مساء وفى الساعة 4:19 صباحاً.

شروق الشمس فى تمام الساعة 5:56 صباحاً والغروب عن الساعة 5:41 مساء.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 23 °ﻡ

نهارًا

معتدل و غائم جزئيا وتقل فرص الامطار تدريجيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم ساعة مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة .

ليلًا

مائل للبروده الى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 40 كم ساعة .