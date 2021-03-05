شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي: تدمير طائرة بدون طيار حوثية أطلقت باتجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العميد الركن تركى المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكى أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.