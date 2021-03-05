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الدفاع الفرنسية: التعاون الدفاعي مع السعودية محور أساسي في علاقاتنا

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في تصريحات خاصة لقناة "العربية" : "نتقاسم مع السعودية توجّهات استراتيجية، من بينها ضمان حريّة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز"، موضحة أن "التعاون الدفاعي مع السعودية محور أساسي في علاقاتها". 

وتابعت "تربطنا بالسعودية علاقات مكثفة تستند إلى روابط الصداقة".

يشار إلى أن الخارجية الفرنسية اعتبرت، الاثنين الماضي، أن هجمات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) ضد مناطق مدنية في السعودية انتهاك للقانون الدولي وتهديد لأمن المملكة. 

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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