شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الليبى: القضية الفلسطينية أحد المحاور الرئيسية لسياستنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادى الحويج، أن القضية الفلسطينية لا تزال أحد المحاور الأساسية للسياسة الخارجية الليبية للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني.

كما أكد الحويج - خلال لقائه القنصل العام لفلسطين فى بنغازى أحمد جرار - أن الشعب الليبى والشعب الفلسطيني، شعبان فى بلد واحد.

وذكرت بوابة "إفريقيا الإخبارية" أن الحويج استمع إلى أهم الصعوبات التى تواجه الجالية الفلسطينية فى ليبيا، مؤكدا أن ليبيا كانت من بين أوائل الدول التى منحت مزايا للفلسطينيين المقيمين على أراضيها أسوة بالليبيين، وتتمثل هذه المزايا فى حق التمتع بالإقامة والتقدم للعمل وحق التعليم والعلاج وغيرها.