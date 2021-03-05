شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إطلاق نار أمام أسواق العثيم في وادي الدواسر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، أظهر مجموعة من الأشخاص يطلقون النار أمام أسواق العثيم في وادي الدواسر. وظهر خلال المقطع أشخاص يحملون أسلحة نارية أمام باب السوق في الشارع ويشهرونها ويسمع صوت إطلاق نار، فيما يبدو أنها محاولة سطو. وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية وضعت حد لمثل هذه الممارسات التي تهدد حياة المارة. هذا ولم يتسن لصحيفة “الخليج 365”، تحديد وقت أو أسباب إطلاق النار أمام أسواق العثيم.

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