شكرا لقرائتكم خبر عن تقني: ميزة التدمير الذاتي للصور قريباً في «واتساب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، عن قرب وصول ميزة جديدة لتطبيق التواصل الفوري واتساب. وقال الرشيد، عبر حسابه في “تويتر”: “ميزة قادمة لتطبيق الواتساب وهي ميزة التدمير الذاتي للصور”. وأضاف عبدالعزيز الرشيد أن هذه الميزة تتيح إرسال صورة وحذفها تلقائياً بعد مشاهدتها من المستلم.

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