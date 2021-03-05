انتقادات لاذعة للسياسي الكويتي ناصر الدويلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

شن نشطاء كويتيون هجوما لاذعا ضد الكاتب السياسي والبرلماني السابق ناصر الدويلة، بعد نشره تغريدة مثيرة زعم فيها أن النساء سبب انتشار فيروس ”كورونا“ الذي اجتاح البلد الخليجي منذ عام، ليسجل في الأسابيع القليلة الماضية تصاعداً كبيراً بعدد الإصابات دفع السلطات لاتخاذ إجراءات مشددة للحد من انتشاره.



وقال الدويلة في تغريدتة: ”انتشرت الكورونا والحافظ الله لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجه وقد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكرونات كلها“.

واقترح الدويلة بتدوينته التي تزامنت مع اجتماع لمجلس الوزراء أعقبه قرار بفرض حظر جزئي، ”أن يقتصر الحظر على النساء، وأن يتم سحب السيارات منهن أو منح أزواجهن بيتا ومهرا للزواج بأخرى عقوبة لهن“.

وقوبلت هذه التغريدة بانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها تغريدة غير موفقة، ومنهم نائب رئيس تحرير شبكة الحوادث عبدالعزيز اليحيى الذي قال إن ”حديث الدويلة هو استنقاص من المرأة“.

وأضاف اليحيى: ”اللي يبي يشتهر بطريقة سهلة استنقص من المرأة، هذا اللي سواه ناصر الدويلة بالاستنقاص من المرأة من خلال وصفهن بالحريم وكذلك جلب إحصائيات غير رسمية بأن المرأة هي سبب الحظر وكذلك أكثر كثافة في نشر وباء كورونا إذا كانت غشمرة فبايخة! قلتها وايد سكوت المرأة وراء الاستنقاص فيها“.