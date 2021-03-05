شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يقترب من تلقيح 4 ملايين مواطن بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 3820097 شخصا .

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 74924 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن 413032 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر ان المغرب تسلم 7 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 6 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند ، ومليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينى.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية الأيام القليلة الماضية عن إجراء تحاليل للدم بالمؤسسات التعليمية ، تشمل الطلاب من 16 الى 18 عاما وأيضا المسؤولين الإداريين والتربويين، فى خطوة تهدف إلى محاصرة تفشى سلالات فيروس “كورونا” قبل خروج الوضع عن السيطرة.

و كانت وزارة الصحة المغربية اعلنت عن بدأ المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير للفئة العمرية من 60 الى 64 سنة فى اطار توسيع دائرة التلقيح.