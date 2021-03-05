شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعتمد 4 لقاحات ضد كورونا ويستقبل مليون جرعة من "سبوتنيك V" خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، عن اعتماد 4 لقاحات ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، بينها مصل "سبوتنيك V" الذي سيتلقى العراق مليون جرعة منه خلال أسبوعين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، إن بغداد وموسكو أبرمتا عقدا مباشرا لاستيراد اللقاح بعد إقراره وبناء على ما عرضه وزير الصحة، حسن التميمي، في مجلس الوزراء.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، أن مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى كلف وزير النفط الذي يزور روسيا حاليا بالمتابعة فيما وقع السفير العراقي في موسكو على عقد استيراد اللقاح.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، إلى أن وزارة الصحة اعتمدت أربعة لقاحات عالمية"، لافتا إلى أن "الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك والبالغة مليون جرعة ستصل العراق خلال أسبوعين تضاف إلى ملايين الجرع التي ستصل تباعا.