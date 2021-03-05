شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى لبنانى: تنظيما داعش وحزب الله مصدرهما وأسلوبهما واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد فتفت، النائب اللبناني السابق، إن تنظيمى داعش وحزب الله مصدرهما واحد وأسلوبهما واحد، مؤكدا خطورتهما على الأمن اللبناني، وقال النائب اللبناني السابق، خلال حواره مع قناة العربية، إن هجوم إيران على البطريرك المارونى في لبنان هو لأنها تحتل لبنان عبر حزب الله.

وأوضح النائب اللبناني السابق، أن إيران ومن وراءها حزب الله يلجآن للاغتيالات مجددا وآخرها لقمان سليم، مضيفا أن المقاومة الحقيقية هي ما شهده صرح بكركي قبل أيام وتصريحات البطريرك المارونى.

وفى وقت سابق أعرب الرئيس اللبنانى السابق ميشال سليمان عن تأييده لمواقف البطريرك الماروني بشاره الراعي، بضرورة التزام لبنان الحياد عن صراعات المحاور الإقليمية، حفاظا على كيان الدولة، مشددا على ضرورة استعادة علاقات لبنان الخارجية التي عبثت بها السياسات الخاطئة.

وقال الرئيس اللبناني السابق "إن الكلمة التي ألقاها بطريرك الموارنة أمس أمام الحشود في ساحة الصرح البطريركي، تشكل المظلة لكل من يطالب بتطبيق الدستور ويناضل، حفاظا على كيان الدولة اللبنانية ومن ينتفضون في سبيل العيش الكريم في جمهورية مدنية لها جيش واحد وبها قضاء مستقل وعدالة لا تتجزأ".