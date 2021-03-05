عفواً بايدن…المشانق في طهران وليست في الرياض

الكويت - هبة التوبجي - لا أعلم يقيناً هل سقطت حقوق الإنسان في ايران سهواً عن سياسة الإدارة الأمريكية أم أنها تتجاهل ذلك وتتشاغل بالتصريحات عن الإتفاق النووي والمفاوضات حول العقوبات الإقتصادية المفروضة عليها؟

من المضحك جداً أن تقرأ خبراً مفاده أن الرئيس الأمريكي يؤكد على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في السعودية بينما يلتزم الصمت تجاه ما تقوم به النظام الإيراني من قمع وإبادة في ايران منذ أربعين عاماً والمجازر التي تبناها النظام الإيراني خارج حدود الدولة بواسطة الميليشيات المنتشرة في المنطقة والتي تدير عمليات القتل الممنهج في سوريا والعراق ولبنان واليمن.

إن درجة التخادم بين واشنطن وطهران في أماكن الإضطرابات في الشرق الأوسط يجعل الإدارة الأمريكية تعمل بإزدواجية التعامل في المنطقة وتغض الطرف عن إنتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها ايران خدمة لمصالحها في المنطقة والمتمثل في توجهاتها وخططها التي تتواءم مع أهداف الإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض فأمريكا وايران عدوان تكتيكياً إلا أنهما صديقان حميمان استراتيجياً ولذلك فإن التغافل والتواطئ الذي يبديه بايدن مع حقوق الإنسان وموجات القمع التي يمارسها النظام في الداخل والمشانق المنصوبة في شوارع محافظات ومدن إيران هو تفسير واقعي لذلك التوافق في الأهداف والإلتفاف على ذلك بالشد والجذب في المفاوضات حول العقوبات الإقتصادية والملف النووي دون إحداث تحول أو تغيير جوهري في الملف.

التصريحات والنداءات التي تطلقها الرئاسة أو الخارجية الأمريكية وتطالب فيها السعودية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان ليست منطقية ولا تمت إلى الواقع بصلة حيث أن المملكة قد كفلت حق مواطنيها وجعلت الإنسان هو عنصر الأهمية لديها وعملت على تطوير البنية التحتية وتقديم وتطوير الخدمات للمواطنين وتحكيم سيادة القانون في الدولة؛وإذا ما قورنت بما يحدث في إيران من وحشية قمعية واستبداد وصرف ثروات البلاد في مشروع النظام التوسعي وحرمان المواطنين من أدنى حقوقهم المدنية فإننا ندرك أن الولايات المتحدة تكيل بمكيالين في تعاملها مع قضايا المنظقة مما يدل أن تلك النداءات ليس هدفها الحقيقي حماية حقوق الإنسان على قدر ما تكون استخدام لهذه الورقة كرهان سياسي لقضايا أخرى.

ثمان سنوات في عهد أوباما ولم يتم التطرق فيها لملفات حقوق الإنسان في إيران ولم يتم حتى الحديث عن معاقبة مرتكبي الجرائم فيها، بل إن تلك السنوات العجاف كانت مجرد أحاديث فارغه عن مفاوضات خرج منها أوباما بما أسماه ترامب الخطأ التاريخي للولايات المتحدة وهو الإتفاق النووي الإيراني الفارغ الذي لم يكفل أمن وإستقرار وحقوق دول المنطقة فضلاً عن أن يكفل حقوق الإنسان فالأمن والسلام على مستوى الدولة لا ينفصل عن الأمن والسلام الإقليمي وكلاهما يرتكز على حقوق الإنسان والحقوق المدنية التي تعتمد على سيادة القانون.

كتبه

سعيد ابوجلوي