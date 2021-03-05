شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف أحبط «جمرك الحديثة» تهريب أكثر من مليوني حبة «كبتاجون» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الجمارك، مساء الخميس، أنه تم إحباط محاولتي تهريب مخدرات كبيرتين في جمرك الحديثة.

وأوضحت الجمارك، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم رصد عمليات إحباط ذكية للغاية لتهريب ما مجموعه 2906202 حبة كبتاجون.

وأوضحت الجمارك أن المهربين خبأوا بضاعتهم الخبيثة بطريقة ماكرة وسط تجويفات حجرية ومبطنة بأرضية مقطورة شحن ضخمة.