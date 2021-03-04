شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تدشين خدمة التطعيم ضد كورونا للمرضى في المنازل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنه تدشين خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، للمرضى في المنازل.
وقالت الصحة، في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”: “إنه تم تدشين خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-١٩) للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في كافة مناطق المملكة”.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم، عن تسجيل (375 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (336) حالة، كما تم تسجيل (4) وفيات جديدة.
وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى (378708) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (369,613) حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: تدشين خدمة التطعيم ضد كورونا للمرضى في المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.