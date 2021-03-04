شركة واتساب تعلن عن تحديثها لتطبيق "واتساب ديسك توب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة واتساب التابعة لشركة فيسبوك، عن تحديثها لتطبيق "واتساب ديسك توب"، المخصص لاستخدام واتساب عبر أجهزة الحاسوب PC و MAC.



ويعمل تطبيق واتساب ديسك توب، بشكل مستقل لأجهزة الحاسوب، بخلاف خاصية واتساب ويب، التي يمكن من خلالها استخدام واتساب عبر اتصال الهاتف بالحاسوب عن بعد.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن التحديث الجديد لتطبيق "واتساب ديسك توب"، سيمنح مستخدميه القدرة على إجراء مكالمات فيديو وصوت للمرة الأولى.

وتهدف شركة واتساب من هذه التحديثات الجديدة، لمنافسة تطبيق ZOOM الذي يوفق الخاصية نفسها، وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الخاصية تتوفر فقط بإمكانية إجراء مكالمات فيديو وصوت فردية، وسيتم تحديثها لاحقا حتى يتمكن مستخدمي التطبيق من إجراء مكالمات يشترك بها أكثر من مستخدم في الوقت نفسه.

جدير بالذكر أن خاصية مكالمات الفيديو والصوت متوفرة لتطبيق واتساب للهواتف منذ 5 سنوات.

وكان قد كشف تقرير نشره موقع WABetaInfo عن عمل المطورين لتطبيق المحادثات الفورية واتساب، لتوفير خاصية جديدة للإزالة الفورية للمحادثات.

ووفق موقع "ذا نكست ويب"، فإن هذه الخاصية الجديدة تخص الصور، نظرا لأن "واتساب" سبق له العام الماضي أن أعلن عن خاصية المحادثات سريعة الزوال، ولكنها كانت تقتصر فقط على المحادثات النصية.

وأوضح الموقع أن الخاصية الجديدة ستتميز في سرعة إزالة الصور بها، عن الوقت الذي تستغرقه الرسائل النصية حتى تزول تلقائيا، وهو ما يصل لـ7 أيام.

وسيعدل المسؤولين عن واتساب هذه المدة، حتى تتم عملية الإزالة للصور بمجرد مغادرة المستخدم للمحادثة مباشرة.

كما لن يسمح بتحميل هذه الصور، و ستتوفر الخاصية لكل من أنظمة تشغيل IOS وأندرويد، غير أن واتساب لم تعلن حتى الآن عن موعد تفعيلها.