راغب علامة يعلق على مشهد "التقاتل" على حليب الأطفال في لبنان... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر النجم اللبناني عبر حسابه على موقع "تويتر"، فيديو المشاجرة وعلق عليها غاضبا: "يا أولاد الحرام اللي قاعدين عالكراسي ودمّرتوا لبنان الجميل وأذليتوا شعبنا المعروف بطيبته وكرمه وشهامته، صارت الناس عم تتقاتل على كيلو حليب للأطفال".

وتابع قائلا: "أولاد الحرام الله ينتقم منكم ويذلّكم متل ما ذليتوا المساكين اللي وصّلوكم عالكراسي، بإذن الله نهايتكم وخيمة، اقرأوا التاريخ".

ويواجه لبنان أزمات حادة أخيرا بسبب عدم استقرار الوضع السياسي، إلى جانب أن عدم استقرار سعر صرف الدولار تسبب في ارتفاع أسعار العديد من الخدمات والسلع الغذائية، ما زاد من معاناة المواطن اللبناني.

وكان الفنان راغب علامة قد قال في تغريدات سابقة إن الشعب اللبناني دفع وما زال يدفع الثمن غاليا إلى حد الإفلاس والانهيار بسبب الصراعات بين أهل السلطة.