بعد تكفل حاكم دبي بعلاجها... طفلة عراقية تتلقى الحقنة الأغلى في العالم

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "الإمارات اليوم"، فقد تلقت الطفلة لافين إبراهيم جبار، الحقنة في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي.

© REUTERS / STRINGER

وذكرت المستشفى أن لافين بدأت رحلتها العلاجية بتلقيها الحقنة، لكي تستمر تحت المتابعة والإشراف الطبي لنحو 3 أشهر تقريبا.

وكان حاكم دبي تكفل بعلاج لافين، المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، وهو مرض جيني نادر، حيث تبلغ كلفة علاجها نحو ثمانية ملايين درهم (2.1 مليون دولار)، وهو ثمن عقار طبي مبتكر اسمه (AVXS-101) Zolgensma.

وبدأت إجراءات العلاج الجيني للطفلة العراقية من أجل إنهاء معاناتها ومساعدتها على ممارسة حياتها بشكل أفضل.

وتقتضي حالة الطفلة البالغة من العمر 19 شهرا أن تتلقى العلاج قبل أن تبلغ عامين حتى يصبح العلاج فعالا ويساعد الطفلة على التعافي.

وكانت والدة الطفلة بعثت برسالة إلى حاكم دبي تناشده فيها بأن يتكفل بعلاج ابنتها في مستشفى الجليلة.