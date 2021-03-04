التحالف: تدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون تجاه جازان

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن التحالف أنه اعترض ودمر صاروخا بالستيا "أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان".

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​وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.