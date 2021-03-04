شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام ليبية: وفاة عبد المجيد القعود أحد كبار المسؤولين فى النظام السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم الخميس عبد المجيد القعود، أحد كبار المسؤولين فى النظام السابق، عن عمر ناهز الـ78 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأكدت وسائل إعلام ليبية وفاة القعود، مشيرة إلى أن جثمان القعود سينقل إلى مدينة القاهرة حيث سيدفن فيها.

وتقلد المهندس القعود العديد من المناصب الحكومية والوزارية منذ السبعينات، فتولى منصب عميد بلدية طرابلس بين 1971 - 1972، وأسندت إليه حقيبة وزارة الدولة لشؤون التنمية الزراعية بين عامي 1972 - 1976، ووزيرا للطاقة بين عامي 1978 - 1982، ثم أمينًا للجنة الشعبية العامة (وزارة) للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي خلال الفترة 1986 - 1987، وأمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس وزراء) خلال عامي 1992-1996، كما تولى منصب أمين الاتصال بمكتب العقيد معمر القذافي، وشغل موقع أمين (وزير) اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ما بين عامي 1997 - 2010، وأخيرا أمينًا للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية العام 2011.

بدوره، تقدم رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف النايض بالتعازى إلى إلى أسرة المهندس عبد المجيد المبروك القعود، رئيس وزراء ليبيا الأسبق، مؤكدا أنه خدم بلاده وشعبه بإخلاص طوال حياته، وفي وظائف شتى.